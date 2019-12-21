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كوريا الشمالية تحذر أمريكا من انتقاد سجلها في حقوق الإنسان

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صورة أرشيفية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة يوم السبت لتناولها سجل بيونجيانج في حقوق الإنسان، وقالت إن ”الإساءة اللفظية“ من جانب واشنطن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.

وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف ”تدفع الثمن غاليا“.

 

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