شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سلمان للإغاثة" يوزع 4481 كرتون تمور بمديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة استفاد من التوزيع 4481 أسرة.

Advertisements وبحسب وكالة "واس" جرى توزيع 1,782 في قرية ربع المحل التابعة لمديرية حيس، و2,699 في قريتي دوبلة والعميسي التابعة لمديرية الخوخة دوبلة. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

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