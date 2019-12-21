الفرزلي: طالبت بحكومة اختصاصيين مصغرة وان تنفذ الاصلاحات

لفت نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ بعد مشاركته بالاستشارات النيابية الغير الملزمة الى أن "اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب تناول النظرة التي نتمناها للحكومة"، لافتا الى أننا "طالبنا بحكومة تأخذ بعين الاعتبار المطالب وان تنفذ الاصلاحات التي تحدثوا عنها"، مضيفا: "طالبنا بحكومة مصغرة تأخذ بعين الاعتبار ما كانوا يدعون أنه مطالب المجتمع الدولي وان تكون من اختصاصيين وفعالة"، مشددا على انه "اذا الفنا الحكومة فان ارادة المجتمع الدولي ستكون ايحابية وفعالة لمصلحة الغد الافضل للبنان والخروج من الازمة".

وأضاف: "اصريت على تعميق الحوار مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لأخذ الامور في الاتجاه السليم".