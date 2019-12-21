منسق الاعلام بالمستقبل: الكلام عن التفاوض بين الحريري ودياب حول الحكومة عار من الصحة

اشار منسق الاعلام في ​تيار المستقبل​ ​عبد السلام موسى​ في تصريح تلفزيوني، الى ان موقف كتلة "المستقبل"من ​الحكومة​ يتحدد بعد ​الاستشارات النيابية​ مع رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، واكد ان الكلام عن تفاوض بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ والرئيس المكلف عار من ​الصحة​، وجدد التأكيد انه لم يحصل تفاوض لا شكلا ولا مضمونا ولا اي شيء ولا حتى بعدد الوزراء".

واوضح ان هناك لقاءات حصلت بين الحريري ودياب ضمن الجولات، الا انه لم يحصل اي تفاوض بأي تفصيل بالحكومة.