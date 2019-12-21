سلام بعد لقائه دياب: كل حريص على وطنه لا يعرقل تأليف الحكومة

اشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​تمام سلام​ بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ في ​ساحة النجمة​، الى انه "ما زلنا وسط استحقاقات كبرى وفي وضع غير مريح في البلد، خصوصا ان هناك فريق اساسي وكبير ليس موافقا عما يحدث وهو يعبر عن ذلك، مع التأكيد ان التعبير السلمي محق الا ان ما شهدناه بالامس لا يجوز ويؤذي صاحب الموقغ اذا كان لديه موقف".

واعتبر سلام ان "المشاورات ستحصل ونأمل ان يكون هناك خير لبلدنا، واكد انه لا يملك اي مطالب الا ان مطلب كل اللبنانيين توقيف سوء الممارسة والادارة وتشكيل حكومة تكون على مستوى ما يتمناه كل مخلص للبلد".

وجدد سلام التأكيد ان موضوع التكليف كان معد مسبقا، ونحن بإنتظار التأليف. واكد ان كل حريص على وطنه لا يعرقل ​تأليف الحكومة​، وانا من جهتي لن اعرقل التأليف.