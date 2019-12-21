انتهاء اللقاء بين جعجع ودايفيد هيل الاخير غادر دون الادلاء بتصريح

انتهى اللقاء بين رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ ومساعد وزير الخارجية الاميركي ​دايفيد هيل​ وغادر الاخير دون الادلاء بتصريح. هذا وكان هيل بدأ جولته أمس بلقاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​.

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