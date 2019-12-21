علوش: معالم الحكومة جاهزة ودياب سينطلق مستندا للثلاثي الذي سماه والسعودية رفعت الغطاء عن لبنان

رأى عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، أنّ "رئيس ​الحكومة​ المكلف حساندياب سينطلق مستندًا إلى الثلاثي الّذي سمّاه وأوكله، وهو سيسهّل التشكيل"، مركّزًا على أنّ "معالم الحكومة جاهزةولا براءة في هذا الموضوع، وقد نشهد ولادتها في الفترة الّتي تحدّث عنها الرئيس المكلف".

ولفت في تصريح إذاعي، إلى أنّهم "سيأتون بأشخاص تكنوقراط، ولكن هؤلاء سيُعيّنون وسيبقون رهينة لخياراتهم"، مشدّدًا على أنّ "​السعودية​ رفعت الغطاء عن ​لبنان​ الّذي يهيمن عليه "​حزب الله​" وحلفاؤه، ولا الغرب ولا الشرق سيمدان اليد للبنان".