ابو سليمان: الاضطرابات بالشارع قد تعيق أي مساعدة خارجية يمكن ان نطلبها

شدد الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني على أننا "مضطرين الى طلب مساعدة الخارج واي اضطرابات في الداخل ستمنع أو تعيق المساعدة التي يطلبها ​لبنان​ والتي ستكون أساسية"، مضيفا: "كذلك نعوّل على قدوم المغتربين في موسم الأعياد وأي اضطرابات على شكل التي شهدناها أمس أيضاً ستمنع قدوم هؤلاء وبالتالي استفادة لبنان من الأموال التي يمكن أن ينقفوها".

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