النشرة: بري يلتقي الحريري بهذه الأثناء في مجلس النواب على هامش الاستشارات النيابية

ذكرت مراسلة "النشرة" في ​المجلس النيابي​، أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، في هذه الأثناء في مجلس النواب، على هامش ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة الّتي يجريها رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​".

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