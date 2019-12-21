اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ بإطار ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة، الى ان ​كتلة المستقبل​ ستعلن موقف التيار، وسأقول كلمة واحدة للشباب الذي يتظاهر وعبر عن مشاعره بالامس، انه للجميع الحق بالتعبير عن مشاعره، ونحن حين تم اغتيال ​رفيق الحريري​ الحريري لم نلق حجرة على احد لان ​الجيش​ جيشنا و​القوى الامنية​ لكل اللبنانيين، واتمنى على الجميع التعبير عن رايه بالتظاهر السلمي، ونحن اولاد رفيق الحريري تعلمنا على طريق ونامل ان نكمل بهذا الاسلوب. اضاف الحريري "اليوم الرئيس المكلف حسان دياب يقوم بالاستشارات وانشالله خير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري اكد ضرورة التظاهر بطريقة سلمية: حين تم اغتيال والدي لم نلق حجر على احد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.