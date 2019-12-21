لفت رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، في المجلس النيابي بإطار ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة، إلى "أنّني بحثت معه بالإطار الحكومي من حيث الماهيّة والعدد وتوزّع الحقائب، وأكّدت على برنامجي لا سيما لناحية ​محاربة الفساد​ والنهوض الاقتصادي والمالي، ودائمًا على أن يكون تشكيلها مناسبة للمّ الشمل وبالتالي الإصرار على تمثيل جميع الشرائح بدءًا من ​الحراك الشعبي​ و"​تيار المستقبل​"، مرورًا بـ"​الحزب التقدمي الإشتراكي​" وانتهاءً بـ"​حزب القوات اللبنانية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري أكد الإصرار على تمثيل جميع الشرائح في الحكومة المقبلة بدءا بالحراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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