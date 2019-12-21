الخارجية الروسية: هناك دول تعيش بالديون وتمنع الآخرين من التطور

أشارت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، في تعليق على ​العقوبات الأميركية​ ​الجديدة​ المفروضة على خطوط أنابيب "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي"، قائلة بأن "دولة لديها دين عام ضخم، تمنع الآخرين من تطوير اقتصادهم".

واشارت الى أن "هناك دولة والتي يبلغ دينها القومي 22 تريليون ​دولار​ تمنع الدول ذات الجدارة الائتمانية من تطوير القطاع الحقيقي لاقتصادها! إن أيديولوجية حياة ​القروض​ الأميركية لم تصمد أمام المنافسة العالمية، والتي تؤكدها ​وزارة الخزانة الأميركية​ بانتظام بإصدار "مذكرة توقيف اقتصادية" جديدة"، مضيفة: "قريبا سيطالبون بالتوقف فوراً عن ​التنفس​ وفي واقع الأمر، فإن الكثيرين سيفعلون ذلك".