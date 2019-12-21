الخارجية الروسية: هناك دول تعيش بالديون وتمنع الآخرين من التطور

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليق على العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على خطوط أنابيب "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي"، قائلة بأن "دولة لديها دين عام ضخم، تمنع الآخرين من تطوير اقتصادهم".
واشارت الى أن "هناك دولة والتي يبلغ دينها القومي 22 تريليون دولار تمنع الدول ذات الجدارة الائتمانية من تطوير القطاع الحقيقي لاقتصادها! إن أيديولوجية حياة القروض الأميركية لم تصمد أمام المنافسة العالمية، والتي تؤكدها وزارة الخزانة الأميركية بانتظام بإصدار "مذكرة توقيف اقتصادية" جديدة"، مضيفة: "قريبا سيطالبون بالتوقف فوراً عن التنفس وفي واقع الأمر، فإن الكثيرين سيفعلون ذلك".
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