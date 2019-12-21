تتضمن إجراءات ضد روسيا.. ترامب يوقع ميزانية الدفاع 2020

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، على ميزانية الدفاع لعام 2020، ونقلت وسائل الإعلام الحدث في بث المباشر لحفل التوقيع.
ووافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء المنصرم، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 بالمائة من العام الحالي.
وتتضمن الميزانية أموالا "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي-2، والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.
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