أزارو يقترب من مغادرة النادي الأهلي عن طريق إحدى شركات التسويق

بات الدولي المغربي وليد أزارو، المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، قريبا من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية، أن بطل مصر توصل خلال الساعات الماضية لاتفاق مع إحدى شركات تسويق اللاعبين، والتي جلبت عرضا لأزارو.

وأضافت التقارير ذاتها، نقلا عن مصدر مقرب من الأهلي، أن هذا الأخير كان يبحث منذ فترة طويلة عن تسويق لاعبه المغربي، قبل أن يتوصل إلى ذلك في الفترة الأخيرة.

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وأشارت، أن بعض الأمور المالية هي من تفصل أزارو عن مغادرة الأهلي، إذ يرغب اللاعب في الحصول من ناديه الجديد على مقابل مادي يقترب لراتبه في النادي المصري.

وأعطى السويسري ربني فايلر مدرب الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة النادي لتسريح اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، حيث يتطلع المدرب إلى تدعيم صفوف الفريق بمهاجم جديد في “الميركاتو” الشتوي المقبل.

يذكر أن أزارو انضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادما من الدفاع الحسني الجديدي، وساهم في الألقاب المحلية التي حقفها نادي القرن، فضلا عن قيادته الفريق إلى بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسمين متتاليين.