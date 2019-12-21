فيديو: يونس الميموني
استحسن طلبة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وضع كاميرات داخل المدرجات خلال فترة الامتحانات، ما سيعزز من مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الغش.
بالمقابل، اعتبر آخرون ذلك خرقا لخصوصية الطلبة، إذا ما استمر استخدامها طيلة الموسم الجامعي في المحاضرات، وقال البعض، إنه “يجب أن توجه للأساتذة أيضا من أجل مراقبة أعمالهم”.
وأوضح الطلبة لـ”اليوم 24″ أن الكاميرات في المدرجات خلقت نوعا من الانضباط في صفوف المجتازين لامتحانات الدورة الخريفية، وسجلوا الانخفاض الملحزظ في عدد حالات الغش.
كانت هذه تفاصيل خبر طلبة كلية العرائش: وضع كاميرات داخل المدرجات تعزز مبدأ تكافئ الفرص ومحاربة ظاهرة الغش-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.