طلبة كلية العرائش: وضع كاميرات داخل المدرجات تعزز مبدأ تكافئ الفرص ومحاربة ظاهرة الغش-فيديو

فيديو: يونس الميموني

استحسن طلبة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وضع كاميرات داخل المدرجات خلال فترة الامتحانات، ما سيعزز من مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الغش.

بالمقابل، اعتبر آخرون ذلك خرقا لخصوصية الطلبة، إذا ما استمر استخدامها طيلة الموسم الجامعي في المحاضرات، وقال البعض، إنه “يجب أن توجه للأساتذة أيضا من أجل مراقبة أعمالهم”.

وأوضح الطلبة لـ”اليوم 24″ أن الكاميرات في المدرجات خلقت نوعا من الانضباط في صفوف المجتازين لامتحانات الدورة الخريفية، وسجلوا الانخفاض الملحزظ في عدد حالات الغش.