طقس السبت.. بارد بالمرتفعات مع سماء غائمة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار محليا قوية فوق مناطق اللوكوس والريف الغربي.

وستعرف كل من منطقة طنجة والغرب والسايس سماء غائمة في أغلب الأوقات وممطرة. عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة. كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما ومرفوقة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة ومحلية، فوق السهول الوسطى للمحيط الأطلسي و كذا جوار السواحل الوسطى و الجنوبية، وذلك خلال الليل و الصباح، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة بأقصى الجنوب. وستهب الرياح قوية بعض الشيء إلى أحيانا قوية، من الجنوب أو من الجنوب الغربي بمنطقة طنجة و الريف، وستهب معتدلة إلى قوية شيئا ما على السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وأيضا شمال المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية ومن الجنوب أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق الأخرى. وستتراواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2- و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 03 و 08 درجات بجنوب المنطقة الشرقية والريف وهضاب الفوسفاط و والماس والجنوب الشرقي ، وما بين 08 و 13 درجة بالسهول الداخلية والسايس ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 13 و 17 درجة جوار السواحل وفوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وستتأجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و 14 درجة بالمرتفعات ،وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية و الوسطى ومنطقة سوس وجوار سواحل المحيط الأطلسي ،وما بين 20 و 25 درجة بالساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 25 و 30 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقوي إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة ورأس سيم ،وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور ، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.