المزرعة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة المزرعة، فجر اليوم السبت.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في أطراف جسده.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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