برشلونة يوجه صدمة لإنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني أعلن عن قيمة لاعبه التشيلي، أرتورو فيدال، في الانتقالات الشتوية المقررة في كانون الثاني/يناير القادم.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن برشلونة سينظر في العروض التي لا تقل قيمتها المالية عن 25 مليون يورو.

ولا يعتبر فيدال (32 عامًا) راضيًا عن وضعه في كامب نو، حيث يرغب في المشاركة باستمرار، وهو ما لا يتوفر حاليًا تحت قيادة إرنستو فالفيردي، والذي يدفع به كبديل في معظم المباريات، وهو ما قد يقل أيضًا مع عودة آرثر ميلو من الإصابة.

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وأشار التقرير إلى أن فيدال يفضل العودة إلى إيطاليا، وتحديدًا من بوابة إنتر ميلان، والذي يقوده أنطونيو كونتي، حيث يعرف الرجلان بعضهما جيدًا منذ أن عملا سويًا في يوفنتوس.

لكن في الوقت نفسه، فإن المبلغ المنتظر من قبل برشلونة كبير على إنتر ميلان، والذي كان يسعى في البداية لضم فيدال على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، محادثات قوية من جانب إنتر ميلان للتوصل إلى صيغة اتفاق مع برشلونة بشأن هدف كونتي الأول في الشتاء.