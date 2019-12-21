ميسي يسعى لتحقيق إنجاز فريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستضيف فريق برشلونة اليوم، السبت، نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب "كامب نو"، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، ينتظر إنجازًا فريدًا في مباراة اليوم، حال تمكن من هز الشباك.

وسجل ميسي 49 هدفًا حتى الآن في عام 2019، سواء بقميص برشلونة أو منتخب الأرجنتين، وبات على بعد هدف واحد من الوصول إلى 50 هدفًا.

وفي حال تمكن ميسي من هز الشباك بهدف، سيصل البرغوث الأرجنتيني للعام التاسع في مسيرته الذي يبلغ فيه 50 هدفًا أو أكثر.

وأنهى ليونيل ميسي، عام 2018 بتسجيل 51 هدفًا، بينما سجل 54 هدفًا في عام 2017.

ويعتبر عام 2012، هو الأفضل لأسطورة الأرجنتين في مسيرته التهديفية، بعدما أنهاه مسجلًا 91 هدفًا، لينفرد بالرقم القياسي متجاوزًا جيرد مولر (86 هدفًا).

وإليكم رصيد ميسي في آخر 10 سنوات:

2009: 41 هدفًا

2010: 60 هدفًا

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2011: 59 هدفًا

2012: 91 هدفًا

2013: 45 هدفًا

2014: 58 هدفًا

2015: 52 هدفًا

2016: 59 هدفًا

2017: 54 هدفًا

2018: 51 هدفًا

2019: 49 هدفًا حتى الآن