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شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مليشيات الحوثيين تنهب مليارات من العملة الوطنية دون ضمانات والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
طالبت مليشيا الحوثي محال وشركات الصرافة، والشركات في صنعاء، بتوريد ما لديهم من عملة جديدة خلال مهلة الثلاثين يوما التي حددتها.
ووصف مصدر مصرفي، قرار مليشيا الحوثي بشأن العملة الجديدة بأنه "متعجرف و غير منطقي"، لنهب الأموال, دون أي ضمانات لأصحاب رؤوس الأموال.
ولفت إلى تحذير مليشيا الحوثي أصحاب رؤوس المال من التجار والمؤسسات والصرافين، من التعرض للمساءلة بحجة حيازة عملة غير قانونية, مؤكدا أن المليشيا طالبتهم بفتح حسابات بالأرصدة في البنك المركزي مع اخذ استلام خطي من البنك فقط، دون أي ضمانات بتعويضهم عن العملة القديمة.
وألزمت مليشيا الحوثي، بحسب المصدر، التجار والمؤسسات بتوريد أموالهم من العملة الجديدة، وتسلم إيصال استلام بقيمة المبلغ المورد إلى حين توفر السيولة، دون تحديد أي سقف زمني لردها
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