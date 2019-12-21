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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انتشار انفلونزا الخنازير في مدارس مصر والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
ردت وزارة الصحة المصرية على تقارير تحدثت عن ظهور حالات إصابة بإنفلونزا الخنازير في بعض المدارس.
وأكد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن التقارير "غير صحيحة"، مضيفا "لم يتم رصد أي حالات وبائية من أي نوع في مدارس الجمهورية".
وتابع "الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماما"، مؤكدا أن حالات الإصابات بالإنفلونزا في مصر هي حالات إصابات بفيروس الإنفلونزا الموسمية الشائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية".
وتابع البيان"منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هذا الفيروس لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات احترازية خاصة حياله".
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