1059 حالة مرضية تم علاجها بالساحل الغربي على نفقة الإمارات.. صور

السبت 21 ديسمبر 2019

تمكنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها عالجت 1059 حالة مرضية خلال الشهر الماضي في الساحل الغربي .



وذكر مكتب الهيئة في اليمن أن الحالات المعالجة كانت مصابة بأمراض حمى الضنك والملاريا وامراض الجهاز التنفسي والإسهالات الحادة .. مشيراً إلى أنه تم علاج هذه الحالات من قبل العيادات المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي .

وأكد أنه ضاعفت جهودها في الساحل الغربي اليمني لمكافحة الأوبئة التي عادت بالإنتشار مجددا

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