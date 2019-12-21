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شكرا لقرائتكم خبر عن 1059 حالة مرضية تم علاجها بالساحل الغربي على نفقة الإمارات.. صور والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
تمكنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها عالجت 1059 حالة مرضية خلال الشهر الماضي في الساحل الغربي .
وذكر مكتب الهيئة في اليمن أن الحالات المعالجة كانت مصابة بأمراض حمى الضنك والملاريا وامراض الجهاز التنفسي والإسهالات الحادة .. مشيراً إلى أنه تم علاج هذه الحالات من قبل العيادات المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي .
وأكد أنه ضاعفت جهودها في الساحل الغربي اليمني لمكافحة الأوبئة التي عادت بالإنتشار مجددا
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