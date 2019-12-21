الزعتر: لا بد من حملة واسعة لمقاطعة المنتجات التركية

السبت 21 ديسمبر 2019

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر إنه يجب أن تكون هناك حملة عربية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية لأن ذلك هو الحل لتوجيه ضربة لإقتصاد تركيا الذي يعيش أزمة إقتصادية متصاعدة.



وأضاف أن المقاطعة هي السبيل نحو العمل على تركيع أردوغان وتفجير الوضع الداخلي التركي.

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وقال في تغريدة أخرى: أردوغان لم يعد له مكان في رئاسة #تركي ، المكان الذي يستحقه أردوغان هو المصحة النفسية او الحجر الصحي.

وتابع: هذا الرجل لم يقتنع بعد أن مشروعه الفوضوي والتوسعي في انهيار الجماعة الإخوانية ولايزال يأمل في إنقاذ مشروع الإخوان وذهب أخيراً عبر البوابة الماليزية