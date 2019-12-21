شاهد .. مقتل طالب قطري برصاص شرطي أمريكي

السبت 21 ديسمبر 2019

قتل طالب قطري يدعى "محمد أحمد الهاشمي" (25 عامًا) برصاص شرطي أمريكي بعد عراك عنيف بين الاثنين وسط طريق عام في مدينة تيمبي بولاية أريزونا الأمريكية.



وقالت شرطة أريزونا في بيان نقله الإعلام الأمريكي إن الشرطي كان يقوم بدورية في المنطقة وكان لديه مواطن مراقب معه على متن المركبة، عندما رأى محمد أحمد عبد الله الهاشمي – وهو مواطن قطري في الولايات المتحدة بتأشيرة طالب – يطرق علامة مرورية على شارع على الطريق العام ولم يتوقف عندما طلب منه الشرطي ذلك وظل يسير على الطريق.

وحاول الشرطي إبعاد الهاشمي عن الشارع قبل أن تندلع مشادة عنيفة بينه وبين الشرطي.

وقالت الشرطة في تفسيرها لعنف الشرطي المميت إنه ”في غضون ثوانٍ، كان الشرطي في معركة من أجل حياته، إثر تعرضه للكمات وضربات الرأس والركلات، ما دفعه إلى الأرض ثلاث مرات على الأقل“.

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وأضافت ”مع استمرار الهجوم، بدأ الشرطي يشعر بفقدان الوعي، وعلم أن حياته وحياة المواطن المراقب في سيارته كانت في خطر الموت الفوري، فأطلق النار وقتل الهاشمي“.

وختمت بالقول إن الشرطي تمت معالجته في مستشفى محلي قبل إطلاق سراحه.