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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يرفض تمديد المهلة الممنوحة لميليشيا الوفاق والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
رفض الجيش الليبي، السبت، تمديد مهلة الثلاثة أيام الممنوحة لميليشيات الوفاق في مصراتة، مشدداً على قدرتهعلى صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط.
وتحدثت وسائل إعلام ليبية، السبت، عن ضربات جوية للجيش الليبي، استهدفت مواقع لمسلحي "الوفاق" في جنوب مدينة مسَلّاتة.
فيما أعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة البركات بضواحي مسَلّاتة، كما شن الجيش غارات على مركبات مسلحة انسحبت من مدينة ترهونة.
يأتي ذلك فيما لقي 19 عنصراً من تشكيلات حكومة الوفاق الليبية، مصرعهم، بينهم 11 سورياً، بغارة جوية للجيش على سرت، ليل الجمعة.
واستهدفت الضربات الجوية سيارات مسلحة بعد انسحابها من ترهونة جنوب غربي زليتن.
كما قصف سلاح الجو الليبي مواقع للوفاق بمدينة مسلاتة، وثارت اشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق وسط المدينة، بعد تقدم الجيش خلال مطاردته المجموعات المسلحة التي هاجمت مدينة ترهونة، الخميس.
ومن جراء الاشتباكات المذكورة بين الجيش ومسلحي الوفاق، سقطت عدة قذائف على منطقة الوسط بمدينة مسلاتة، وتصاعدت سحب الدخان من تلك المواقع.
ويرجح مراقبون عسكريون أن تسقط مدينة ترهونة في يد الجيش خلال الساعات القادمة، السبت.
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