منظمة الهجرة الدولية تخصص نصف مليون دولار لبناء مدرسة نموذجية بمأرب

السبت 21 ديسمبر 2019

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن تخصيصها مبلغ نصف مليون دولار لإنشاء مدرسة أساسية نموذجية بمدينة مأرب مكونة من 12 فصلا دراسيا مع المرافق الى جانب انشاء ملعبا بساحتها وعلى مساحة اجمالية للمدرسة والملعب تقدر بـ 15 الف متر مربع.



جاء ذلك خلال لقاء وكيل محافظة مارب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع القائم بأعمال مكتب المنظمة في المحافظة انجيلا أوستن.

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وبحث اللقاء الإجراءات التي تمت لإنشاء مقر للمنظمة بمأرب بحيث يكون مجمعا لمكاتب مختلف المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة، لتسهيل تقديم خدماتها الانسانية في محافظات اقليم سبأ (مأرب، الجوف، والبيضاء) والعمل على الاستجابة السريعة للاحتياجات الانسانية.

ورحب الوكيل "مفتاح" بتخصيص المنظمة مبلغ تمويل إنشاء المدرسة النموذجية والتي سيكون لها أثر كبير في الارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة والمساعدة في تخفيف مشكلة اكتظاظ الفصول الدراسية بالطلاب.