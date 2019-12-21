شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة العقوبات على «مادورو» والان نبدء بالتفاصيل
وقال أبرامز، اليوم السبت، إن نظام مادورو يخاف من الانتخابات الحرة لذلك يجب الضغط عليه للوصول إلى الانتخابات، متوعدا بتشديد العقوبات المفروضة على فنزويلا.
وأضاف، إن النظام الفنزويلى لجأ إلى المزيد من التهديدات والاعتقالات ودفع الرشاوى التى وصل بعضها إلى 500 ألف دولار للصوت كما قيل لنا، لوقف إعادة انتخاب جوايدو.
وأوضح المبعوث الأمريكى أنه خلال هذا العام كانت الجمعية الوطنية "البرلمان" هدفا لهجمات من قبل نظام مادورو لمنعها من العمل، مؤكدا أن هذه الهجمات تزايدت فى الأسابيع الأخيرة، ويجب فى نهاية المطاف إجراء مفاوضات بين الفنزويليين بشكل ما للتوصل إلى انتخابات حرة.
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