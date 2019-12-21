موسكو وكييف وبروكسل توقع اتفاقية ترانزيت الغاز

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وقال كوزاك في ختام المفاوضات إن الأطراف المعنية تمكنت من "إيجاد حلول ناجعة مرضية للجميع، أي روسيا وأوكرانيا والمستهلكين الأوروبيين تضمن مواصلة ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا".
وأكد أن المفاوضات أفضت إلى "تسوية جميع المطالب والخلافات بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نافطوغاز" الأوكرانية، والحكومة الأوكرانية و"غازبروم".
وأضاف أن المفاوضين "اتخذوا كل القرارات اللازمة المتعلقة بكميات الغاز المزمع ضخها خلال السنوات الـ5 القادمة والشركات التي ستضمن ذلك، والديون المستحقة على أوكرانيا لصالح الجانب الروسي".
وتابع: "لقد تم حل القضية، لن يكون هناك المزيد من الدعاوى القضائية والنزاعات والمطالبات".
وتوقع كوزاك أن تبرم "غازبروم" و"نافطوغاز" عقدا جديدا للغاز قبل حلول 2020، أي قبل انتهاء سريان الصفقة الحالية.
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