شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 نزلاء في أعمال عنف بسجن فى هندوراس والان نبدء بالتفاصيل
وقال الكولونيل رامون ماكوتو لتلفزيون محلي "تقول معلوماتنا الأولية إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم".
ولم يتضح كيف بدأ إطلاق النار. لكن مسؤولا بالشرطة قال للتلفزيون إن القتلى سقطوا في نزاع بين عصابات متصارعة.
وذكرت صحيفة لا برينسا أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في السجن وأن العدد قد يرتفع.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في السجون يوم الأربعاء ونقلت السيطرة عليها إلى قوات الأمن في مسعى لكبح زيادة في أعمال العنف.
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