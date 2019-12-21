الرئيس الايراني: ليس لدينا مشكلة بمناقشة قضايانا مع اميركا بشرط

وقال روحاني خلال لقائه كبار مدراء المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية اليابانية اليوم السبت وقبل مغادرته طوكيو، "بالتأكيد لا يمكن أن تستمر اجراءات الحظر الأميركية غير القانونية على المدى الطويل، وسيتعين على الأميركيين يوما ما التخلي عن هذا المسار عديم الجدوى والمليء بالاضرار.واوضح قائلا: ليست لدينا مشكلة في مناقشة قضايانا مع اميركا باستثناء أنه يتعين عليهم العودة عن الطريق الخاطئ الذي سلكوه خلال العام ونصف العام الماضيين"، مشيرا الى أنه "لا ينبغي لنا أن نكافئ الشخص المعتدي، لكن يجب ألا نغلق الطريق إذا أراد المعتدي التعويض عن خطئه".

واردف الرئيس الايراني قائلا: إن الضغط الأميركي على إيران والدول الأخرى هو حقيقة مريرة نواجهها اليوم، لكن من المهم في هذه الظروف العصيبة إيجاد طريقة للتجارة والتعامل فيما بيننا وان نسعى من اجل مصلحة شعبي البلدين، فنحن حققنا ما لا يقل عن اثنين من الإنجازات الرئيسية في الاتفاق النووي: الأول اثبتنا للعالم أننا لا نسعى للحصول على أسلحة نووية وأننا على استعداد لقبول المراقبة الدولية إذا كان سلوك الدول الكبرى معنا طبيعيا".



واشار الى أنه، "كان الإنجاز الثاني هو أننا أثبتنا للعالم أننا نفي بالتزاماتنا وأننا نظل ملتزمين بعهودنا، على الرغم من أن الطرف الآخر لم يف ببعض التزاماته أو أن أحدهم قد انسحب بالكامل من الاتفاق.