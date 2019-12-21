اليوم.. اجتماع لقادة الكتل بخصوص قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الحكومة

أفاد مصدر برلماني، السبت، بأن قادة الكتل النيابية سيعقدون اجتماعاً عصر اليوم بخصوص قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الوزراء.
جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت، يوم الأربعاء الماضي، على 14 مادة في قانون الانتخابات من أصل 50 مادة.
فيما كشف النائب عن تحالف البناء عباس العطافي، اليوم السبت، عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح طلبات 48 مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى عدم وجود اتفاق على أحد المرشحين حتى الآن.
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