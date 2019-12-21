نائب: الدائرة الواحدة من الناحية الفنية هي الانسب لاجراء انتخابات مبكرة

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مقترح يخص المادة 15 من قانون الانتخابات مقدم من الحكومة بأصل مشروعها، اضافة الى مقترح اللجنة القانونية وست مقترحات اخرى قدمت من الكتل السياسية والتي ينبغي تضمينها كما هي بنص القانون كمقترحات ويترك الخيار لاعضاء المجلس لحسم ما يرونه مناسبا"، مبينا ان "اللجنة قدمت جميع المقترحات الى رئاسة البرلمان بغية حسمها سياسيا بالتوافق بين الكتل".واضاف العقابي، ان "تمرير اي مادة ترتبط بقضية الدوائر المتعددة فهي بحاجة الى ملحق آخر ينظم هذه الدوائر وهو يحتاج الى وقت"، لافتا الى أن "الحل لانهاء الخلافات حول الية احتساب الاصوات والدوائر يكون من خلال التوافق وبحال عدم تحقق هذا الخيار فيتم الذهاب للتصويت على كل مقترح ومن يحصل على اعلى الاصوات يتم المضي به".

واكد العقابي، انه "من الناحية الفنية بعيدا عن الرؤى السياسية، فان هناك صعوبات فنية في تطبيق خيار الدوائر المتعددة بالوقت الحاضر على اعتبار ان هناك مشاكل ما زالت لم تُحل حول العديد من الاقضية المتنازع عليها مع صعوبة ايجاد حل لقضية الكوتا للنساء في بعض الاقضية بحال اعتماد الدوائر المتعددة، بالتالي فانا بحال اردنا التناغم مع مطالب الجماهير وتوصيات المرجعية باجراء انتخابات مبكرة فان خيار الدائرة الواحدة لكل محافظة هو الانسب للتطبيق خلال أشهر فقط بعكس الدوائر المتعددة التي قد تحتاج لفترة طويلة".



وكانت رئاسة مجلس النواب حددت الاثنين المقبل، موعدا نهائيا للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.