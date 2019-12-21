تحذير من 'انهيار' جسور ومجسرات في بغداد

وقال مدير المديرية سعدي عبد الرضا خلف في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "أغلب المجسرات من مسؤولية أمانة بغداد"، مشيراً إلى أن "هناك 13 جسراً تابعاً للطرق والجسور لم تشهد أي عملية صيانة منذ عام 2014 بسبب الضائقة المالية".وأضاف، أن "جسر الرستمية يعاني هو الآخر من أضرار كبيرة بعد انهيار الجسر البديل الذي انشئ من قبل أمانة بغداد ومحافظة بغداد بسبب الفيضانات"، لافتاً إلى أن "الجسور في بغداد غير قادرة على استيعاب الأوزان الكبيرة للمركبات".

وحذر خلف من "انهيار بعض الجسور والمجسرات في حال عدم تدارك المشكلة ووضع حلول لمرور الشاحنات من خلال تحديد الأوزان المسموحة وتفعيل محطات الوزن".

يذكر أن أمانة بغداد أعلنت، أمس الأول الخميس، إكمال عملية إكساء وتطوير مجسر ملعب الشعب المؤدي من الكرادة إلى زيونة وبالعكس.