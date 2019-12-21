مصرع وإصابة 41 شخصاً بانقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 36 آخرون بجروح، إثر انقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر العاصمة مساء أمس الجمعة. وذكرت مصلحة الحماية المدنية، أن الحادث وقع عند مخرج مدينة تيزي وزو في اتجاه العاصمة، مشيرة إلى أن الجرحى يخضعون حاليا للعلاج، وهم مصابون بكسور وجروح في الوجه، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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