شرطة ذي قار تعلن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادثة مقتل ناشط مدني

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، السبت، عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادثة اغتيال الناشط علي محمد مكطوف. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قائد شرطة ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي أمر بتشكيل لجنة تحقيقه من ضباط الشرطة الاكفاء المختصين للتحقيق بمقتل الشاب علي محمد مكطوف مساء يوم الجمعة 20 كانون الاول 2019 على ايدي مجهولين".



وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من يوم امس الجمعة، باغتیال الناشط المدني علي العصمي.

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