الحشد الشعبي: إحباط عملية انغماسية لداعش جنوب الموصل

وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللواء الثامن بالحشد الشعبي تلقى معلومات استخباراتية عن وجود تجمعات لداعش في قاطع مسؤوليته بالحضر جنوب الموصل، تنوي تنفيذ عمليات انغماسية".

وأضاف، أن "قوة من اللواء تحركت نحو عناصر داعش واشتبكت معهم، ما اجبرتهم على الهروب لجهة مجهولة واحبطت عمليتهم الجبانة".