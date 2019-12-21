- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: لا بد من حملة واسعة لمقاطعة المنتجات التركية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر إنه يجب أن تكون هناك حملة عربية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية لأن ذلك هو الحل لتوجيه ضربة لإقتصاد تركيا الذي يعيش أزمة إقتصادية متصاعدة.
وأضاف أن المقاطعة هي السبيل نحو العمل على تركيع أردوغان وتفجير الوضع الداخلي التركي.
وقال في تغريدة أخرى: أردوغان لم يعد له مكان في رئاسة #تركي ، المكان الذي يستحقه أردوغان هو المصحة النفسية او الحجر الصحي.
وتابع: هذا الرجل لم يقتنع بعد أن مشروعه الفوضوي والتوسعي في انهيار الجماعة الإخوانية ولايزال يأمل في إنقاذ مشروع الإخوان وذهب أخيراً عبر البوابة الماليزية
كانت هذه تفاصيل خبر الزعتر: لا بد من حملة واسعة لمقاطعة المنتجات التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.