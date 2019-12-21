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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السويد.. حكم بالسجن لرجل عراقي تجسس لصالح إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قضت محكمة سويدية، بسجن سويدي من أصل عراقي سنتين ونصف السنة، لإدانته بالتجسس على ناشطين من «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، في السويد وبلجيكا وهولندا، ونقل المعلومات إلى السلطات الإيرانية ما يمكن أن يعرض أفراد الجالية للأذى.
ويعيش أغلب العرب في ثلاث محافظات جنوبية بإيران، هي الأحواز وبوشهر وهرمزجان، وتقول منظمة العفو الدولية إنهم يواجهون اضطهاداً وتمييزاً من قبل السلطات الإيرانية.
وشهدت علاقات إيران والدول الاسكندنافية تدهورا بعد إحباط عملية اغتيال ضد ناشطين أحوازيين في الدنمارك بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيراني على أثر مخطط لاغتيالات في الدنمارك، والتخطيط لاستهداف مؤتمر لجماعة «مجاهدي خلق» بضواحي باريس.
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