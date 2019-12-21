قتلى وجرحى في تطاهرات مناهضة لقانون الجنسية بالهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قتل خمسة متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في الهند خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، كما ذكر مسؤولون السبت، فيما يدخل الغضب من قانون مثير للجدل حول الجنسية أسبوعه الثاني.



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير في مدينة فارانسي المقدسة، بينما سقط المتظاهرون الأربعة الآخرون إثر إصابتهم بطلقات نارية في ولاية أوتار براديش، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للحركة الاحتجاجية إلى عشرين قتيلًا منذ بدئها الأسبوع الماضي.

وانتشرت الاحتجاجات في أنحاء الهند منذ دفعت الحكومة الهندوسية بالقانون الجديد في البرلمان الأسبوع الماضي، في أقوى مظاهر الاعتراض منذ تولى ناريندرا مودي رئاسة الوزراء في 2014.

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ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أيسر بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي جاءت من أفغانستان وبنجلادش وباكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015.

ويقول معارضو القانون إن استبعاد المسلمين ”ينم عن تحيز، وإن منح الجنسية على أساس الدين يقوض الدستور العلماني“.

ويرى المعارضون في القانون خطوة جديدة من جانب حكومة مودي لتهميش المسلمين الذين يشكلون 14 في المئة من سكان الهند.

أما الحكومة فتقول إن الهدف من القانون هو مساعدة الأقليات الدينية التي تواجه اضطهادًا في الدول المجاورة التي يغلب على سكانها المسلمون.