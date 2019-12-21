شكرا لقرائتكم سوريا.. آليات عسكرية تركية تدخل جنوب إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية دخلت الأراضي السورية، بعد منتصف ليل الجمعة السبت.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن 9 أرتال على الأقل دخلت عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، حيث يتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من الريف الإدلبي.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الكبيرة هذه، فيما إذا كانت لحماية النقاط التركية مع اقتراب المعارك من البعض منها، أم أن هناك اتفاقاً لانتشارها بمنطقة ما جنوب شرقي إدلب.