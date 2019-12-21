بدأت ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة في ​مجلس النواب​ بلقاء رئيس المجلس ​نبيه بري​ مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​. وردا على سؤال هل انت متفائل، قال بري: "طولو بالكم بعد ما بلشنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء الاستشارات النيابية غير الملزمة بلقاء بري مع دياب في مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.