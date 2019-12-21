وصل رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب الى المجلس النيابي للبدء بالاستشارات النيابية غير الملزمة مع الكتل النيابية لتأليف الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول الرئيس المكلّف حسان دياب الى المجلس النيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.