لفتت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، إلى "أنّنا أجرينا الكثير من الجولات الميدانيّة على الأفران، وسطّرنا عددًا كبيرًا من المحاضر للأفران الّذي خفّضت وزن ربطة الخبز"، مبيّنةً "أنّنا سنتّخذ إجراءات في الأيام المقبلة بحقّ الأفران المخالفة وسنحوّلها إلى القضاء".
وشدّدت في مداخلة إذاعيّة، على أنّه "لا يمكن استغلال لقمة الفقير، وأغلب الشكاوى الّتي وصلت من المواطنين إلى وزارة الاقتصاد والتجارة هي عن غلاء الأسعار"، مركّزةً على "أنّنا نعرف أنّ هناك أزمةً وشحًّا بالدولار الّذي يتمّ تأمينه من الصيارفة بسعر أغلى بكثير من السعر الرسمي، لكنّنا للأسف لا نلاحظ حسّ المسؤوليّة الوطنيّة لدى الكثرين".
وأوضحت عباس أنّ "طاقم الوزارة غير كاف، وهناك طلاب ينزلون معنا على الأرض، ونستند كذلك إلى المواطنين وشكاواهم". وكشفت أنّ "للأسف، القضاء غير سريع بالاستجابة".
كانت هذه تفاصيل خبر عليا عباس: إجراءات في الأيام المقبلة بحق الأفران المخالفة والقضاء غير سريع بالاستجابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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