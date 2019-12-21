جعجع يلتقي هيل في معراب بهذه الأثناء

يلتقي رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في هذه الأثناء في ​معراب​، وكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​، يرافقه القائم بالأعمال في سفارة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في لبنان وين دايتون وألكسندرا زيتلي وبنجامين إمبوري من فريق عمله، في حضور النائبة ​ستريدا جعجع​، مسشار رئيس "القوات اللبنانية" للعلاقات الخارجية إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب إيلي الهندي.

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