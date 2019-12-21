محتجون قطعوا طريق عام حلبا بالكامل بالإطارات والعوائق الحديدية

قطع محتجّون من ​الحراك الشعبي​ في خيمة ​إعتصام​ حلبا، طريق عام حلبا بالكامل بالإطارات المطاطيّة غير المشتعلة وبالعوائق الحديديّة، ويُسمح فقط بمرور الآليات العسكرية و​الصليب الأحمر​ والحالات الطارئة. أمّا طرق حلبا الداخليّة والفرعيّة فهي سالكة. كما قطعوا مفرق ​بلدة كوشا​ بالأتربة.

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