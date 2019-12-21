الفرزلي: حزب الله قبوله بحكومة الاختصاصيين قديم العهد وليس جديد

قال نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ "تفاءلوا بالخير تجدوه"، وعلى الرئيس المكلف لتشكيل ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الذهاب بالحوار العميق مع كل المكونات، ومشهد الامس في الشارع يجب ان يشكل حافزا للحوار، وتحقيق الغاية العميقة لرئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، والحكومة يجب ان تكون حكومة اختصاصيين.

واكد الفرزلي في تصريح من ساحة النجمة قبيل الاستشارات النيابية لتاليف الحكومة، ان ​حزب الله​ قبوله بحكومة الاختصاصيين قديم العهد وليس جديد. واوضح ان ردة فعل الشارع السني طبيعي يجب ان نتفهمه ونعمل على اساسه.