الفرزلي: حزب الله قبوله بحكومة الاختصاصيين قديم العهد وليس جديد

قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي "تفاءلوا بالخير تجدوه"، وعلى الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة حسان دياب الذهاب بالحوار العميق مع كل المكونات، ومشهد الامس في الشارع يجب ان يشكل حافزا للحوار، وتحقيق الغاية العميقة لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، والحكومة يجب ان تكون حكومة اختصاصيين.
واكد الفرزلي في تصريح من ساحة النجمة قبيل الاستشارات النيابية لتاليف الحكومة، ان حزب الله قبوله بحكومة الاختصاصيين قديم العهد وليس جديد. واوضح ان ردة فعل الشارع السني طبيعي يجب ان نتفهمه ونعمل على اساسه.
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