المطران حداد من النبطية: ان نشدتم المجتمع المدني لا تنسوا اديانكم

لفت راعي ابرشية صيدا وصور و​دير القمر​ للروم الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد خلال اقامة لجنة الوقف في ​كنيسة النبطية​ احتفالا أضاءت فيه ​شجرة الميلاد​ الى أنه "اذا اردنا ان نعيش ​السلام​ علينا ان نسمع صوت السماء، رسالة اليوم لنا في ​لبنان​ احبوا بعضكم البعض"، مشيرا الى ان "الوطن متهالك يحتاج الى ​الهدايا​ من عال، من فوق، هذه الهدية تقول لنا اضيئوا الشجرة وهي هدية العيد ورمز الفرح، من النبطية نضيء معا مسلمين ومسيحيين رمز العيد رمز الفرح، رمز التلاقي والعيش المشترك، ارحب بكم يا صاحب السماحة المفتي ​عبد الحسين صادق​ بيننا في مدينة النبطية وهو الذي يحض في كلامه على اللقاءات بين المسلمين والمسيحيين من اجل لبنان، ومن هنا نتوجه للشباب الذين يتظاهرون في الشوارع وان نشدتم ​المجتمع المدني​ لا تنسوا اديانكم فلا غنى لنا عنها، نصلي معا كي تتشكل الحكومة بسهولة وان يكون الله بعون الرئيس المكلف وان يبلغ هذا المبتغى في ​تشكيل الحكومة​ لتنقذ لبنان من الظلمة التي يعيش فيها اليوم".

بدوره امام مدينة النبطية المفتي عبد الحسين صادق: "هنا التعايش المتماسك الودود الذي تفتخر فيه مدينتنا وتتشبه فيه في احتفالاتها ومناسباتها، هذا اللقاء الحميم الذي يترجم هذا التعايش الطيب النقي الصادق الذي يعبر عن فكر كل ​الشعب اللبناني​ ووجدانه بسائر مناطقه وبلداته"، لافتا الى ان "ما يعترض مسيرة وطننا الحبيب لبنان هي المشاكل السياسية، داخليا وخارجيا، نحترم طبعا رجالات وطنية اعطت على صعيد المقاومة، على صعيد التنمية، عطاء كريما طيبا يشهد له الشعب ولبنان، كل الاحترام والدعاء بالتسديد والعمر المديد لهم".