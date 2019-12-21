طقس نهاية الاسبوع مستقر ولبنان يتاثر بمنخفض جوي ليل الاثنين

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ىيسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق ​ايطاليا​ مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يؤدي الى طقس متقلب وماطر اعتباراً من نهار الثلاثاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات ليلاً.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساءً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وضباب على المرتفعات، يتحول مساءً الى غائم حيث تنشط الرياح ايضاً .