طقس نهاية الاسبوع مستقر ولبنان يتاثر بمنخفض جوي ليل الاثنين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ىيسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يؤدي الى طقس متقلب وماطر اعتباراً من نهار الثلاثاء.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات ليلاً.
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساءً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وضباب على المرتفعات، يتحول مساءً الى غائم حيث تنشط الرياح ايضاً .
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