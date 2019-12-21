توقيف 4 مشتبه بهم بفرض خوة على طريق عام بيت الحوش عكار

اوقفت دورية من ​مخابرات الجيش​، ليل امس كلا من: (م.ب)، (ح،ر)، (ي،ك)، (خ،ك )، على طريق عام بيت الحوش - سد النهر البارد، للاشتباه بهم باعمال فرض خوة وسرقة ركاب السيارات العابرة لهذه الطريق ليلا وسائقيها. والتحقيقات جارية باشراف ​القضاء​ المختص.

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