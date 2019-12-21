خطيبة جمال خاشقجي تتهم واشنطن بالتقصير في التحقيق بشأن اغتياله

اتهمت خطيبة الصحفي السعودي المقتول، ​جمال خاشقجي​، ​الولايات المتحدة​ بالتقصير الشديد في التعامل مع واقعة اغتيال خطيبها.

وقالت خديجة جانكيز في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية "رد فعل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ كسر قلبي، ​الحكومة الأميركية​ كان أمامها فرصة للدفاع عن القيم التي تقوم عليها ​أميركا​، وهي حقوق الإنسان وحرية الرأي. لكنها فضلت الصمت بدلا من ذلك، وساعدت في طمس العملية".

يُذكر أن خاشقجي كان يقيم في الولايات المتحدة، وقُتل في تشرين أول عام 2018 داخل قنصلية بلاده في ​إسطنبول​، وذلك عندما دخل القنصلية للحصول على أوراق ضرورية لزواجه.